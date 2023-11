Vasco da Gama exige indemnização superior a 800 mil euros ao FC Porto

O Vasco da Gama deu entrada com uma ação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para cobrar uma indemnização no valor de cerca de 820 mil euros ao FC Porto referente à contratação de Eric Pimentel por parte dos dragões. O central, que fez a sua formação no emblema carioca, assinou pelos portistas no verão passado a custo zero.Segundo o jornal 'O Globo', o departamento jurídico do Vasco da Gama agarra-se à 'Lei Pelé' para invocar que teria direito de preferência para renovação de contrato. "Caso a entidade de prática desportiva formadora ofereça as mesmas condições, e, ainda assim, o atleta se oponha à renovação do primeiro contrato especial de trabalho desportivo, ela poderá exigir da nova entidade de prática desportiva contratante o valor indemnizatório correspondente a, no máximo, 200 (duzentas) vezes o valor do salário mensal constante da proposta", pode ler-se no artigo 11 dessa mesma Lei.Antes do anúncio oficial da contratação de Pimentel e de acordo com a imprensa brasileira, o Vasco da Gama terá avisado, por escrito, o FC Porto da possibilidade do pagamento de uma indemnização, sem que os dragões tenham dado qualquer descrito. Na petição apresentada à Justiça do Rio, os cariocas criticaram a postura dos dragões: "Clubes europeus de segunda categoria, como o réu, vêm ao mercado brasileiro atrair jovens jogadores, formados por clubes brasileiros, levando-os de graça ou por preços irrisórios."