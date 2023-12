Vasco Sousa foi 'reforço' de Sérgio Conceição no treino do FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto arrancou na manhã desta terça-feira a operação Chaves, depois de dois dias de folgas natalícias. A grande novidade no treino foi a presença de Vasco Sousa, jovem médio da equipa B que desta vez trabalhou às ordens de Sérgio Conceição. João Mendes também fez parte da sessão, mas neste caso já é mais habitual.Em tratamento às respetivas lesões continuam Marcano e Veron, os único nomes a constar do boletim clínico.Os dragões voltam ao Olival na manhã desta quarta-feira, numa sessão agendada para as 10h30.