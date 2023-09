Comparação entre esta época e um casamento, Pepe de madrugada no Olival e o "refazer" constante: tudo o que Sérgio Conceição disse

SÉRGIO CONCEIÇÃO

PEPE

O FC Porto defronta amanhã (20h00) o Shakhtar Donetsk, em Hamburgo, num jogo da 1.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Sérgio Conceição e Pepe fizeram a antevisão a esta partida. O treinador considerou que o conjunto ucraniano é sempre forte, apesar do momento complicado que atravessa fruto da invasão da Rússia, elogiou a dedicação de Pepe e até comparou esta sétima temporada a um casamento, frisando que após superar-se a crise, tal como nos matrimónios, a seguir é para a vida. Declarações recentes de Stepanenko , que desmentiu o que havia dito logo após o sorteio "Estamos habituados a ver o Shakhtar nos últimos bons anos a ser a equipa n.º 1 da Ucrânia e a estar na Liga dos Campeões. Nas dificuldades as equipas superam-se e é um momento difícil para o povo ucraniano e estamos certamente solidários. Nessa vertente mais emocional do jogo, tentam honrar o momento difícil que está a passar no seu país. Tem jogadores com qualidade, não tantos estrangeiros. São jogos onde temos todos os ingredientes para que seja um bom espetáculo, não pela debilidade do adversário. Sobre Stepanenko, estou mais preocupado com aquilo que ele faz em campo como jogador do que com as palavras que ele teve para com a equipa do FC Porto aquando do sorteio.""Em relação ao Marcano, os meus anos aqui foi recomeçar, foi refazer, então já estamos habituados. Dou como exemplo a última Liga dos Campeões, estamos a falar de cinco jogadores, 50% da equipa, e agora não os temos. Contra o Estrela não foi uma vitória brilhante, mas também porque estamos nesse processo. Não desculpa nada. Vou fazer aqui um parênteses: nos programas desportivos, como o nosso presidente dizia, fala-se muito pouco de futebol. Estou a falar para as pessoas que falam e fazem da sua opinião sair cá para fora muita confusão e não percebem do que dizem. É preciso fazer-se testes para se saber se sabe falar da poda, a tradutora não vai perceber esta (risos). Por vezes, um jogador com a experiência do Marcano, fico triste e muito sentido, porque é um jogador que nos acompanha há muito tempo. Poderá mudar alguma coisa em relação ao que mostrámos frente ao Estrela.""São três pontos importantes, o Barcelona-Antuérpia também será importante para as duas equipas. Temos um campeão belga, porque eu também sei a dificuldade do campeonato belga, o campeão espanhol, num dos melhores campeonatos do mundo, e o Shakhtar. É um grupo equilibrado. Podemos colocar o Barcelona um bocadinho acima dos outros, mas isso é no papel.""Não olhamos para a nacionaliade dos jogadores, para falar do rival e do jogador que comprou, se calhar daqui a duas semanas vou falar certamente porque vamos jogar contra o Benfica. Nessad altura será certamente tema, agora não é momento.""É uma pergunta interessante e que nos levaria algum tempo e a falar do jogo, não sei se seria chato. Vou ouvindo e olhando para aquilo que é escrito e vejo coisas que... enfim, são pessoas não têm conhecimento do que é o futebol. O jogo com o Estrela foi em 3-5-2, mas a minha equipa constrói com três, presença no corredor central, temos; no corredor lateral, também temos. Depende do que queremos para o jogo. Posso dar um bocadinho de proteção aos jogadores que ainda não se identificam tanto com três centrais e dar algo mais nos corredores laterais, daí os falsos laterais como alas. Eu não devia ter nenhum central no banco, já tinha os três a jogar. Até porque tinha mais dois laterais no banco. Não conhecendo o treino, não conhecendo os jogadores que tenho, às vezes levantam-se questões para criticar. Quando é mal intencionada, a crítica, fico mais aziado. Olhando para o jogo de amanhã, tenho um grupo que me dá todas as garantias num sistema tático da forma como preparámos o jogo. Na parte final do jogo, o Pepe estava a fazer um cruzamento ao minuto 90 que quase dava um contra-ataque ao adversário. O Pepe é extremo? Não é. É ala? Não é. Mas aconteceu.""Acho que nestes seis anos estreámos 40 jogadores na Champions. Eu não sei se isto, e olhando para 2004 e 2011, dois anos de referência na Europa, essas equipas tinham uma espinha dorsal de três anos de clube. Não é uma crítica ao clube no mercado, ficámos com o máximo de jogadores que achávamos importantes. Mas todos os dias é um recomeçar constante. Acabamos um jogo e olhamos para o próximo. Este sétimo ano é como os casamentos. Há a crise do sétimo ano, como se costuma dizer. Por este início de época dá a entender isso, com muita gente a tentar fazer confusão e a criar instabilidade, mas quando há uma paixão e um amor grande, esse sétimo ano é superado e é uma vida inteira. Não sei se a analogia é boa ou não (risos), mas foi o que me veio à cabeça neste momento.""Eu pego um bocadinho na resposta do Pepe. quem é apaixonado pelo futebol, que nos dá o prazer de trabalhar num clube que se gosta muito é sempre como se fosse a primeira vez, sinceramente. Cada dia aqui, isto todos os jogos são diferentes, o ambiente também não é o mesmo, o hino é o mesmo mas toca-nos sempre como se fosse a primeira vez. A emoção e esse lado é sempre, para quem é apaixonado pelo futebol e pela vida, vou partilhar aqui uma coisa, posso? A seguir ao jogo com o Estrela, chegámos às 2:15 ao Dragão e tínhamos treino na manhã seguinte. Houve um jogador com 40 anos que foi para o Olival. Todos os jogadores foram para casa e o Pepe, com 40 anos, foi para o Olival descansar à espera do próximo treino. Com família em casa. Ele estava a falar há bocado que abdica de muitos momentos com a família e este é um bom exemplo. Foi o único jogador, se calhar o que menos precisava. O que tem 19 presenças na Liga dos Campeões, o que tem três Ligas dos Campeões, salvo erro, N títulos, um dos jogadores mais titulados do mundo e foi para lá por causa disto, porque ama o clube e sente-o. Tem uma gratidão enorme, que está sempre presente, com o futebol e isso é fantástico. E quem é assim... Eu também tenho esse sentimento e amanhã é um jogo de Liga dos Campeões e vou sentir o mesmo que senti no meu primeiro jogo de Liga dos Campeões, sinceramente.""Boa noite a todos. Eu acho que a importância que nós temos é demonstrar quem somos, a nossa arte e levar a alegria a milhões de pessoas com aquilo que mais sabemos fazer, jogar futebol dentro de campo e queremos dar alegria aos amantes do futebol. Todos nós desejamos estar num grande palco como a Champions para representar um grande clube como o FC Porto e tenho a certeza que vamos estar preparados para representar o clube e o nosso país.""Sinceramente, eu sinto-me confortável em jogar, independentemente da tática. Quero ajudar o meu clube, fazer aquilo que eu mais gosto, que é jogar futebol e ajudar o meu clube.""Bem, obviamente que ainda sinto aquele friozinho na barriga porque sinto esta profissão, abdico de momentos do meu dia com as pessoas que mais amo, por isso sim. É a minha 19.ª participação na Champions mas é como se fosse a primeira. É um jogo extremamente importante para nós e sinto a responsabilidade de vestir a camisola do FC Porto numa competição tão importante como a Champions League.""Está marcação homem a homem aqui [referindo-se à tradutora]. Eu já passei por uma lesão assim. [Marcano] Vai superar porque é um lutador, uma pessoa que se cuida muito, que dedica muito do seu dia à profissão, todos nós demos uma palavra de força porque também já passámos por isso e sei quão importante é uma palavra de um colega de profissão numa situação complicada como esta.""Depende de cada um. Obviamente que há aqueles que não é preciso dizer nada e outros que é preciso dar uma palavra para estarem tranquilos e terem coragem. É preciso desfrutar, fazer aquilo que o nosso treinador nos pede. Só assim estamos mais perto de conseguir alcançar o nosso objetivo. Há um ou outro jogador com quem tentamos falar, outros não é preciso, depende de cada um."