Venda de Otávio ao Al Nassr com impacto de 39 M€ nas contas da SAD do FC Porto

Segundo as explicações da SAD portista, os "resultados com cedência de passes de jogadores voltaram a ter a habitual preponderância nos resultados do Grupo, contribuído com 39 milhões de euros para o resultado deste 1º semestre de 2023/2024". "Isto é, o Otávio", assumiu Fernando Gomes, administrador da SAD portista com o pelouro das finanças.Otávio, recorde-se, foi vendido pelo FC Porto ao Al Nassr, da Arábia Saudita, no último verão. Estes 39 M€ superam em larga escala os 4 M€ de resultado com cedência de passes do período homólogo anterior, contribuindo assim para os resultados operacionais de 52 milhões de euros.