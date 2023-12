ouviu conhecidos adeptos do FC Porto após a vitória frente ao Famalicão (0-3) , no jogo da 12.ª jornada da Liga Betclic."Num campo sempre muito difícil, o FC Porto deu a resposta necessária. Vitória importante depois da derrota em Barcelona. Regresso à normalidade com os nossos dois avançados a marcar. Venha o Benfica e Sporting jogar aqui a Famalicão e falamos.""Foram três golos, mas também foram três boas notícias. 1º, é a nossa primeira vitória sem qualquer stress. 2º, três golos de três avançados nossos e, por último, um jogo sem qualquer problema do árbitro para o lado do FC Porto. É um grande resultado.""Foi uma vitória justa, mas talvez com números exagerados. Vi uma equipa competitiva, bem posicionada e cínica na finalização. De destacar a estreia a titular para João Mendes na Liga, portou-se muito bem, apesar do FC Porto perder pouca bola."