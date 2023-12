Veron é desejado por clubes brasileiros

Sem qualquer minuto de utilização na presente época pela equipa principal do FC Porto, Gabriel Veron é carta fora do baralho de Sérgio Conceição, daí que o seu futuro não passe pelo Dragão na segunda metade desta temporada. De acordo com a imprensa brasileira, o extremo, de 21 anos, é desejado pelo Internacional Porto Alegre e por outro clube do Brasileirão cujo nome permanece em sigilo, mas que, segundo as informações veiculadas, está em negociações mais avançadas para garantir o concurso do jogador.A intenção passa por um empréstimo de um ano, com opção de compra no final desse período, sendo que os responsáveis portistas pretendem que o clube para onde for Veron assuma os encargos salariais na sua totalidade. Recorde-se que a SAD pagou 11,6 milhões de euros pela aquisição do extremo, que tem contrato até 2027.