Veron e Evanilson voltaram a jogar na vitória do FC Porto sobre o Imortal

O FC Porto venceu o Imortal por 4-0 em jogo-treino realizado na manhã deste sábado, no Estádio da Nora, em Ferreiras, Albufeira. De acordo com as informações recolhidas por, Veron e Evanilson, que foram recentemente integrados com limitações nos trabalhos de pré-época dos azuis e brancos, já foram a jogo e tiveram influência direta no resultado final.Os dragões iniciaram a partida com Francisco Meixedo, Dinis Rodrigues, João Marcelo, David Carmo, Wendell, Vasco Sousa, Ussumane Djaló, Rui Monteiro, Gonçalo Borges, Veron e Fran Navarro. O primeiro golo surgiu logo aos 4 minutos por Gonçalo Borges e com assistência de Veron. Seguiu-se o 2-0 aos 18 minutos, da autoria de Rui Monteiro e o 3-0, aos 32 minutos, com o bis de Gonçalo Borges. Pelo meio, de destacar um livre direto cobrado por Dinis Rodrigues para boa defesa do guarda-redes dos algarvios.Com um período de descanso após 35 minutos de jogo, Dinis Rodrigues, Veron, Fran Navarro, Ussumane Djaló e Gonçalo foram substituídos por Marcus Abraham, Evanilson, Fábio Cardoso, Bernardo Folha e Danny Namaso. Foi então na segunda parte que o ponta-de-lança brasileiro também deixou a sua marca no encontro, ao assinar o 4-0 com assistência de Vasco Sousa. De notar que, neste período, João Marcelo jogou como lateral-direito, com Fábio Cardoso e David Carmo no eixo. Até ao final, Evanilson haveria de ceder o seu lugar a Romário Baró e João Mendes entrou para o lugar de Wendell.O FC Porto realiza esta noite o seu primeiro jogo-treino à porta aberta, com o Cardiff City, pelas 19 horas, no Estádio do Algarve. Acompanhe todas as incidências da partida através de