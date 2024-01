Veron elogia departamento médico do Cruzeiro e fala de Conceição: «Excelente profissional»

Gabriel Veron foi apresentado esta quarta-feira no Cruzeiro, clube ao qual o FC Porto o emprestou até dezembro de 2024."Todos sabemos que o departamento médico do Cruzeiro é muito competente e esse foi um dos motivos pelos quais escolhi o Cruzeiro. Estamos a fazer um trabalho especial para não ter mais lesões como nestes dois anos de muito infelicidade", começou por explicar o avançado.Mais tarde, Veron foi igualmente confrontado com as declarações de Sérgio Conceição sobre a sua saída, não só pelas lesões, mas também por questões disciplinar. O avançado defendeu-se com naturais reservas."É um assunto muito difícil de tocar pelo facto de ter lá passado um ano e seis meses e não ter tido um momento bom lá, infelizmente. Mas trabalhei muito para que pudesse ter acontecido, não aconteceu. O Sérgio Conceição é um excelente treinador, não tenho nada a apontar. É competente, cobra bastante aos jogadores. No momento das minhas lesões, como já falei, foi por défice. Não conseguimos descobrir naquele momento, por isso as lesões aconteciam. As pessoas acharam que foi por indisciplina e por não fazer o trabalho certinho, mas não creio que tenha sido isso, porque fiz sempre as coisas como deveriam ter sido feitas. Não tenho nada a apontar ao Sérgio Conceição e muito menos ao FC Porto"