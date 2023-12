Verón já assinou pelo Cruzeiro, garantem brasileiros

Gabriel Verón já assinou contrato com o Cruzeiro e deve ser anunciado muito em breve pelo emblema brasileiro, ao qual chegará num empréstimo de um ano, até dezembro de 2024. A garantia foi dada este sábado pelo portal Globoesporte, que dá conta de que o avançado, de 21 anos, é esperado em Belo Horizonte para a reapresentação da equipa, a 5 de janeiro.Tal como adiantou este sábado , o Cruzeiro irá assumir a totalidade do salário do jogador, ficando com uma opção de compra do seu passe por 10 milhões de euros, ou seja, um valor em tudo idêntico ao que o FC Porto pagou por ele ao Palmeiras, no verão do ano passado.Contratado como promessa, Veron não conseguiu impor-se no FC Porto devido a lesões e questões disciplinares - ainda tem contrato até junho de 2027. Confirmando-se o regresso ao país natal, terá o desafio de relançar a carreira.