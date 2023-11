Villas-Boas admite que vai candidatar-se à presidência do FC Porto: «Não posso ficar indiferente ao apoio que sinto»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

André Villas-Boas foi questionado esta terça-feira, à margem da Websummit, se pretende candidatar-se às eleições do FC Porto no próximo ano e o antigo treinador dos dragões não fugiu à questão."Não posso ficar indiferente ao apoio que sinto. Provavelmente, apresentar uma candidatura minha é quase como o cumprir de uma formalidade. Apenas quero dar passos seguros, fortes, criteriosos, transparentes, suportados em equipas de rigor, alto nível e credibilidade. É isso que o FC Porto merece. Quando eu tiver todas as equipas montadas, um programa eleitoral digno, como merece uma instituição como o FC Porto, apresentar-me-ei", explicou.