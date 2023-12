Villas-Boas: «As pessoas com responsabilidade na liderança devem ser exemplares no combate à violência e corrupção»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Andre´ Villas-Boas (@officialandrevillasboas)

André Villa-Boas foi um dos oradores do Conselho da Europa sobre a Importância da Integridade, Transparência e Boa Governança no Desporto, facto de que deu conta nas redes sociais."Uma honra ter sido convidado a falar ao Conselho da Europa sobre a Importância da Integridade, Transparência e Boa Governança no Desporto perante as representações permanentes dos Países aderentes ao Acordo Parcial Alargado sobre o Desporto (EPAS). As pessoas com responsabilidade na liderança das Instituições Desportivas Portuguesas devem ser exemplares, no combate à violência e corrupção, bem como na preservação do respeito pelo próximo, da liberdade de opinião e imparcialidade. Devemos garantir que o desporto continua a unir e trazer alegria e felicidade a milhões de pessoas e ser a fonte de inspiração para sociedades mais inclusivas e menos desequilibradas. A prática do Desporto é um bem da humanidade", pode ler-se na publicação feita no Instagram pelo candidato às eleições do FC Porto.