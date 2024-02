Villas-Boas assiste ao Fiães-FC Porto durante apresentação da candidatura de Pinto da Costa

Depois de ter passado a manhã na sua sede de campanha com, entre outros, Jorge Costa, Maniche e Nuno Valente, o candidato à presidência do FC Porto, André Villas-Boas está, na tarde deste domingo, a assistir ao vivo ao Fiães-FC Porto em voleibol feminino.O antigo treinador dos dragões partilhou nas redes sociais um vídeo a mostrar isso mesmo, o que não deixa de ser curioso uma vez que a referida partida coincide no tempo com a apresentação da candidatura de Pinto da Costa à presidência portista, que decorre no Coliseu do Porto.