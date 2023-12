Villas-Boas dá os parabéns a Pinto da Costa: «Presidente dos Presidentes do FC Porto faz hoje 86 anos de vida!»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Andre´ Villas-Boas (@officialandrevillasboas)

André Villas-Boas não esqueceu o 86.º aniversário de Pinto da Costa e, através do Instagram, deixou uma mensagem de felicitações ao atual presidente do FC Porto."O Presidente dos Presidentes do FC Porto faz hoje 86 anos de vida! Que tenha um dia muito feliz na companhia da sua família e amigos!", escreveu o antigo técnico, que como se sabe é um anunciado candidato à presidência do FC Porto.