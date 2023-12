Villas-Boas deixa mensagem a Pinto da Costa: «Rápidas melhoras, presidente»

André Villas-Boas recorreu às redes sociais para desejar as melhoras a Pinto da Costa, depois de o atual presidente do FC Porto ter sofrido, este sábado, um acidente rodoviário - o veículo no qual seguia foi sido atingido por trás numa artérias dos arredores da Invicta."Rápidas melhoras, presidente", afirmou o futuro candidato à presidência numa 'storie' no Instagram.Como o nosso jornal deu conta, em face do sucedido, o presidente do FC Porto foi encaminhado para o Hospital da CUF como medida de precaução. Foi observado, realizou exames e passará a noite naquela unidade como medida de precaução por ter sofrido uma fratura ligeira do nariz que não carece de intervenção cirúrgica.