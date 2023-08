Villas-Boas critica FC Porto por deixar escapar João Moutinho para o Sp. Braga: «Vergonha alheia»

André Villas-Boas criticou a incapacidade do FC Porto em contratar João Moutinho, que acabou por rumar, esta sexta-feira, ao Sp. Braga . "Vergonha alheia", disparou o antigo treinador dos portistas e possível candidato à presidência dos dragões já em 2024.Comodeu conta, na origem do volte-face - Moutinho estava encaminhado para o Dragão - não está qualquer veto por parte de Sérgio Conceição, mas sim a incapacidade da estrutura azul e branca para trabalhar vários dossiês em simultâneo , isto de acordo com fonte próxima do processo.AVB, recorde-se, orientou Moutinho no FC Porto em 2010/11, temporada que terminou com a conquista da Liga, Taça de Portugal, Supertaça e Liga Europa.