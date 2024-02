Villas-Boas exige à TVI um "pedido de desculpas ao FC Porto" após declarações de José Eduardo Moniz

Eis até onde pode chegar a estupidez humana. Centenas de milhar de mortos e o Moniz, que desta vez não fugiu para o Brasil, a tentar fazer graçolas, marimbando-se para o sofrimento causado pela guerra. Triste TVI que é dirigida por gente que só vive para as revistas cor de rosa. pic.twitter.com/MLC2Ne8mAj — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) February 18, 2024

Depois de Francisco J. Marques, o diretor de comunicação do FC Porto, também André Villas-Boas recorreu este domingo às redes sociais para se pronunciar sobre as declarações de José Eduardo Moniz, diretor-geral da TVI e antigo vice-presidente do Benfica, a propósito dos incidentes que ocorreram na Assembleia-Geral do FC Porto a 13 de novembro na gala do 31.º aniversário daquele canal televisivo."Triste infelicidade ou triste figura? Um pedido de desculpas ao Futebol Clube do Porto, aos seus adeptos e simpatizantes é o mínimo que se deve exigir à direção da TVI pelo infeliz incidente que acabamos de assistir. Fazer piadas circenses que desrespeitam profundamente a Instituição é lamentável e indigno de qualquer órgão de comunicação social que deve zelar pelo bem comum, respeito, equidade e transparência", pode ler-se na mais recente publicação do candidato à presidência do clube portista na página do Facebook.