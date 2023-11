Villas-Boas já reagiu à decisão do Conselho Superior do FC Porto em deixar cair revisão estatutária

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Andre´ Villas-Boas (@officialandrevillasboas)

André Villas-Boas já reagiu à decisão do Conselho Superior do FC Porto em retirar a proposta de alteração dos estatutos do clube e, por consequência, anular a Assembleia-Geral de segunda-feiar. Numa publicação nas redes sociais, o já anunciado candidato à presidência dos portistas não comentou diretamente essa decisão, optando por lançar um apelo para que os órgãos sociais do clube investiguem e colaborem com as autoridades para encontrar e punir os sócios responsáveis pelos incidentes de terça-feira. De resto, Villas-Boas pede ainda que as próximas Assembleias Gerais do FC Porto seja feitas com "condições mínimas logísticas e de segurança", de forma a estarem "à altura do bom nome do FC Porto"."O Conselho Superior do FC Porto decidiu por unanimidade, esta quinta feira, retirar a proposta de alteração dos Estatutos do Clube "após os lamentáveis e condenáveis acontecimentos" ocorridos na Assembleia Geral Extraordinária de segunda feira.Quero acreditar que os Órgãos Sociais do FC Porto vão atuar em conformidade com os seus Estatutos e dar início às investigações e procedimentos disciplinares necessários para punir exemplarmente os Associados que, de forma indecorosa, agrediram, física e moralmente, outros Sócios do FC Porto durante a Assembleia Geral Extraordinária, bem como cooperar extensivamente com o Ministério Público na investigação já anunciada sobre os mesmos incidentes.Que a Mesa da Assembleia Geral, como lhe compete, assegure sempre as condições mínimas logísticas e de segurança nas Assembleias Gerais do Clube para que os Sócios, e apenas esses, possam debater entre si em segurança e livremente as ideias e as propostas que têm para o nosso Clube.Faço votos para que doravante as Assembleias Gerais estejam à altura do bom nome do FC Porto e que permitam que os seus Sócios participem na vida do Clube demonstrando a vitalidade do "ser Porto" que tanto nos orgulha."