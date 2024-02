Villas-Boas leva três campeões europeus à sede no dia da apresentação da candidatura de Pinto da Costa

André Villas-Boas anunciou este sábado nas redes sociais da sua campanha que amanhã, dia da apresentação da candidatura de Pinto da Costa à presidência do FC Porto, terá na sua sede, no número 176 da Rua de Agramonte, na Invicta, "três presenças muito especiais", entre as 10 e as 13 horas.O antigo treinador dos dragões refere-se a três campeões europeus pelo FC Porto, no caso Jorge Costa, Maniche e Nuno Valente, que entre outros títulos conquistaram a Liga dos Campeões com a camisola portista, na época de 2003/04, em Gelsenkirchen.Recorde-se que, mais tarde, a partir das 17 horas, no Coliseu do Porto, Pinto da Costa vai anunciar publicamente a sua candidatura às eleições de abril.