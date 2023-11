Villas-Boas: «Não há condições para tomar qualquer decisão nesta AG. Que seja suspensa»

Aplausos e pedidos para fotografias: assim foi a chegada de Villas-Boas à AG do FC Porto Aplausos e pedidos para fotografias: assim foi a chegada de Villas-Boas à AG do FC Porto

A carregar o vídeo ...

André Villas-Boas criticou duramente a organização da Assembleia Geral Extraordinária do FC Porto desta noite, considerando que a mesma devia ser adiada para outro dia e local, dada a enorme afluência - há milhares de sócios ainda na fila para se inscreverem e o auditório inicialmente escolhido no Estádio do Dragão tem lotação de 400 pessoas."Fica registada a falta de organização de uma AG Extraordinária. Quero agradecer a todos os sócios aqui presentes, principalmente estes que sentem o FC Porto de forma muito intensa e marcaram presença. Esperava outra organização. Foi-nos dito que o presidente da MAG queria mudar para outro local e para daqui a 45 minutos o que, tendo em conta as filas até ao fim da VCI, podem calcular que o registo de sócios é difícil de acontecer. Lamentavelmente, não há condições para tomar qualquer decisão nesta AG Extraordinária, pelo que peço ao presidente da Mesa que reconsidere a suspensão desta AG Extraordinária e a remarque para um local e uma hora apropriada para que todos os sócios do FC Porto possam votar livremente na proposta de alteração dos estatutos", criticou o antigo treinador portista e futuro candidato.Recorde-se que a AG tinha início marcado para as 21h mas, dada a afluência, foi há instantes decidido que passaria para o Dragão Arena e com início às 22h30.