Villas-Boas responde a Pinto da Costa: «É um total desrespeito pelos associados...»

André Villas-Boas reagiu a algumas das considerações feitas por Pinto da Costa, em entrevista à RTP, sobre a candidatura à presidência do antigo técnico. À boleia da apresentação dos dois primeiros nomes da sua lista, Villas-Boas falou em "total desrespeito" do atual líder pelos sócios dos dragões quando este disse que a sua candidatura seria apoiada pelos "inimigos" do FC Porto."Queria marcar esta candidatura e campanha pela positiva. Entrar num bate-boca dessa natureza não valoriza o FC Porto, nem a campanha. Sinto a força e vontade de mudança dos associados. Dizer que sou suportado por inimigos ou comunicação social do sul ou Lisboa é falso e uma falta de respeito para com os associados que marcam presença hoje, ontem e na apresentação. A minha candidatura marca-se por um debate de ideias, sobre sustentabilidade financeira e capacidade de vencer no futuro. São os problemas que me interessam. Não vou debater retóricas de passado que já há muito foram ultrapassadas", afirmou o ex-técnico, que respondeu assim quando questionado se conta que Pinto da Costa venha efetivamente a formalizar a sua recandidatura: "Essa é uma pergunta que tem que ser feita ao próprio, não me cabe a mim responder. Só ele saberá os seus timings."Sobre o posicionamento de Pinto da Costa no processo eleitoral, André Villas-Boas fez questão de ressalvar o estatuto do atual líder na história do FC Porto, prometendo total respeito pelo mesmo. "Os associados sentem Pinto da Costa como presidente dos presidentes, uma pessoa que marcou o portismo de muitos sócios. Começo a relembrar as minhas memórias desde os 5 ou 6 anos e as minhas memórias são com Pinto da Costa. Será tratado sempre com esse respeito e consideração, será respeitado como o presidente dos presidentes do FC Porto. Desconheço se será meu opositor", disse.