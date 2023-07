Villas-Boas sobre Pinto da Costa: «Andamos desencontrados na relação. Foi num FC Porto-Marselha...»

André Villas-Boas abordou a sua relação com Pinto da Costa, falando de um certo... desencontro. O treinador fez mesmo questão de localizar o momento em que se criou esta desavença com o atual presidente do FC Porto: numa receção dos dragões ao Marselha, em 2020/21, para a Liga dos Campeões."Tenho máximo de respeito pela pessoa que lá está. Respeito absoluto. Nós andamos desencontrados na relação, fruto de um jogo que tive entre o FC Porto e o Marselha… E eu já disse ao próprio, o porquê dessa quebra de relação. Para mim foi jogar ao Estádio do Dragão, vazio, o sócio do FC Porto e não o treinador do Marselha. O sócio do FC Porto que por acaso era treinador do Marselha e por acaso ganhou quatro títulos pelo FC Porto. Nesse dia confirmei o meu destino, no meu regresso a casa. Se o mesmo vai acontecer em 2024, em 2028 ou quando os estatutos disserem, que também estão a ser retocados, não consigo responder de forma precisa… Há tantas coisas a que estamos sujeitos… As eleições estão marcadas para abril de 2024, o meu papel como sócio ativo é votar nas mesmas. Se é como candidato ou não, não sei", comentou o técnico, na tarde desta quinta-feira, no QSP Summit, a decorrer na Exponor, em Matosinhos.