Villas-Boas: «Um dos dias mais negros da história do FC Porto»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Andre´ Villas-Boas (@officialandrevillasboas)

André Villas-Boas reagiu após a suspensão e adiamento (para 20 de novembro) da Assembleia Geral Extraordinária do FC Porto , considerando que "não houve respeito nenhum" pelos sócios. Recorde-se que a AG acabou abruptamente após várias agressões entre associados no Dragão Arena , durante os trabalhos."Um dos dias mais negros da história do FC Porto. Sem vergonha, sem escrúpulos, sem respeito nenhum pelos Associados deste grande Clube. Dia 20 de Novembro os Sócios marcarão de novo presença. O FC Porto precisa de se encontrar nos seus princípios, nos seus valores e nas suas bases. O que se passou hoje não poderá nunca voltar a repetir-se", atirou o futuro candidato, numa publicação no Instagram.Antes, AVB já tinha criticado duramente a organização da AG, depois de a mesma ter sido alterada, já depois das 21h00, de um auditório com capacidade para apenas 400 pessoas para o Dragão Arena, dada a enorme afluência de sócios.