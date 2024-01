Vitinha apontado ao FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

#OM interesse per l’attaccante #Vitinha che potrebbe lasciare Marsiglia: io classe 2000 è seguito tra le altre da #Bologna, #Porto e #Sevilla — Gianluigi Longari (@Glongari) January 17, 2024

O jornalista italiano Gianluigi Longari, da Sportitalia, adianta que o FC Porto é um das equipas interessadas na contratação de Vitinha, avançado português que estará de saída do Marselha. Além dos dragões, Bolonha e Sevilha também seguem o ex-Sp. Braga, que deverá perder ainda mais espaço nos franceses em face da contratação de Faris Moumbagna, avançado camaronês que está a um passo de trocar o Bodø/Glimt pelo conjunto gaulês - a troco de 8 milhões de euros.Vitinha, recorde-se, trocou o Sp. Braga pelo Marselha a troco de 32 milhões de euros, mas nunca conseguiu afirmar-se nos gauleses, que agora estarão a tentar recuperar algum do investimento feito. Ao que tudo indica, uma oferta de 20M € satisfaria os interesses do clube.