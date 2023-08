Baía deixa aviso para a Champions: «Quando pensamos que algo é fácil, é quando acontecem as surpresas»

Sem medos, com confiança... mas também com as devidas cautelas. Vítor Baía analisou o grupo que calhou em sorte ao FC Porto na Liga dos Campeões 2023/24, esta quinta-feira, e desde logo deixou um aviso."É sempre um grupo difícil. Estamos a falar de Champions e nunca há jogos fáceis, sabemos isso por experiência. Quando pensamos que algo é fácil, é quando acontecem as surpresas. A seriedade na análise terá de ser esta. Estamos a falar de Champions, todas as equipas têm qualidade e todas podem passar neste grupo", disse, ao Porto Canal, recuperando um exemplo negativo bem recente da história europeia dos portistas: "Já temos o exemplo do que aconteceu com o Club Brugge na época passada [derrota por 0-4, no Dragão], felizmente retificámos no segundo jogo, mas não queremos ser novamente surpreendidos por nenhuma destas equipas. Nunca facilitámos neste tipo de jogos, mas às vezes as surpresas acontecem. Vamos à luta, para vencer e conseguir estar na fase a eliminar."O antigo guardião fez depois a sua análise a cada um dos adversários que calhou em sorte ao FC Porto, entre eles um emblema pelo qual guarda grande carinho. "É um Barcelona de grande qualidade, mesmo com as limitações financeiras e problemas nas contratações, é uma equipa onde a cantera tem um papel preponderante, onde a qualidade está lá, mas nós vamos discutir o jogo. Não temos receio de ninguém, respeitamos, mas não receamos ninguém. Vai ser um momento emotivo, um regresso a Barcelona, mas tirando isso, há que jogar para vencer. São dois jogos de grande qualidade em que queremos ganhar", atirou o administrador portista, passando depois ao Shakhtar Donetsk e ao Antuérpia: "Nos outros será igual. Temos um Shakthar, com grande tradição nesta competição, que não joga no seu campo pelos motivos que sabemos, mas que tem sempre um recrutamento de jogadores brasileiros de qualidade, que dão uma qualidade extra. O Antuérpia, só foi surpresa ter sido campeão para quem não os viu jogar."