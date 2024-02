Vítor Baía jura fidelidade eterna a Pinto da Costa à boleia do abraço a Sérgio Conceição

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vi´tor Bai´a (@officialvitorbaia)

Vítor Baía recorreu esta segunda-feira às redes sociais para reagir ao abraço entre Sérgio Conceição e Pinto da Costa, momento que marcou a cerimónia de apresentação da recandidatura do atual líder do FC Porto à presidência do clube."Somos e seremos eternos! Sempre consigo!", pode ler-se na legenda da publicação, que mostra essa mesma imagem do treinador e do presidente abraçados e em lágrimas.