Vítor Baía faz ponto de situação do negócio Taremi... e deixa porta aberta à saída do iraniano

Vítor Baía fez o ponto de situação do dossiê Taremi, confirmando desde logo o acordo alcançado entre o FC Porto e o Milan... e a falta dele no que ao jogador e aos italianos diz respeito. Ainda assim, o administrador dos dragões não dá, por agora, o processo como finalizado."Há um acordo entre o FC Porto e o Milan pelo Taremi, mas falta o entendimento entre e o jogador e o clube. As negociações continuam", disse Vítor Baía, à margem da sua presença no sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, no Monaco, citado por jornalistas italianos.