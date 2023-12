Vítor Baía garante FC Porto "sem medo" para os duelos com o Arsenal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O vice-presidente do FC Porto, Vítor Baía, reconheceu esta segunda-feira que os embates com o Arsenal, dos oitavos de final da Liga dos Campeões, serão complicados, mas garantiu uma equipa "sem medo".

"Serão jogos extremamente complicados, mas temos um ADN muito específico nesta competição. Não temos medo de ninguém e vamos fazer o nosso melhor. Somos muito competitivos e gostamos destes momentos. Tenho confiança total no que possa acontecer", disse o dirigente, em declarações ao Porto Canal.

Vítor Baía lembrou que nesta fase da 'Champions' "todos os possíveis adversários tinham grande qualidade", e analisou o Arsenal, líder da Liga Inglesa, como uma equipa "com uma capacidade incrível".

Principais informações sobre o Arsenal: conheça o adversário do FC Porto na Champions em menos de um minuto Principais informações sobre o Arsenal: conheça o adversário do FC Porto na Champions em menos de um minuto

A carregar o vídeo ...

"Têm jovens jogadores que formam uma equipa de qualidade e com uma dinâmica muito interessante. Reforçou-se bem e joga numa das principais ligas do mundo", vincou.

O vice-presidente do FC Porto abordou, ainda, a diferente capacidade financeira entre os dois clubes, mas lembrou que os 'dragões' têm feito "autênticos milagres' com os recursos que dispõem.

Rui Malheiro analisa Arsenal, adversário do FC Porto na Champions: «É uma das equipas que melhor futebol pratica» Rui Malheiro analisa Arsenal, adversário do FC Porto na Champions: «É uma das equipas que melhor futebol pratica»

A carregar o vídeo ...

"O Arsenal tem armas que infelizmente nós não temos. A sua capacidade financeira permite-lhe comprar os melhores jogadores e os talentos com mais qualidade, como foi o caso do 'nosso' Fábio Vieira. Mas nunca nos escudamos nessa questão. É, de facto, uma luta desigual, mas temos feitos autênticos milagres com o que temos", lembrou Vítor Baía.

O dirigente portista sublinhou, no entanto, que "mesmo não sabendo como vão estar as duas equipas daqui dois meses", o conjunto 'azul e branco' vai "preparar o jogo de forma minuciosa".

O FC Porto, segundo classificado no Grupo H, joga o primeiro jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões em casa, em 13, 14, 20 ou 21 de fevereiro de 2024, e o segundo em Londres, em 05, 06, 12 ou 13 de março de 2024, no terreno do Arsenal.