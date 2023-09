Vítor Baía recorda estreia pelo FC Porto: «Tornou-se desde então uma realidade apaixonante»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vi´tor Bai´a (@officialvitorbaia)

Foi a 11 de setembro de 1988 que Vítor Baía se estreou na baliza da equipa principal do FC Porto, quando tinha apenas 18 anos. No dia em que esse momento celebra 35 anos, o antigo guarda-redes e atual administrador da SAD recorreu às redes sociais para recordar um dia inesquecível."Há 35 anos cumpri o sonho! Defender a baliza e o FC Porto tornou-se desde então uma realidade apaixonante. Recordo cada momento, cada defesa como se fosse hoje. E em cada um deles sempre com a dedicação, o compromisso e a ambição presentes", ecreveu Vítor Baía na sua conta de Instagram.O ex-guarda-redes terminou a carreira com 566 jogos realizados pelos dragões, tendo celebrado inúmeros títulos, entre eles a Liga dos Campeões e a Taça UEFA.