Vítor Baía revela homenagem da Liga dos Amigos do Centro Hospitalar de Gaia a Fernando Gomes

A Liga dos Amigos do Centro Hospitalar de Gaia prestou a sua homenagem ao falecido Bibota e Vítor Baía fez questão de a revelar, esta terça-feira, nas suas redes sociais."Bonita e Sentida Homenagem feita pela Liga dos Amigos do Centro Hospitalar de Gaia ao nosso eterno bibota Fernando Gomes", escreveu o antigo guardião e atual administrador e vice-presidente do FC Porto. O quadro é da autoria do artista portuense, António Bessa.