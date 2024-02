Vítor Catão tem estado a ser ameaçado na cela e chorou com medo de represálias

A CMTV avança esta segunda-feira que Vítor Catão estará a ser ameaçado na cela da esquadra da Bela Vista e que não estará a conseguir lidar com a pressão, tendo o seu estado de espírito mudado desde o início do processo. Segundo a estação do Correio da Manhã, Vítor Catão encontra-se sozinho numa cela, tem estado muito em baixo e a chorar.Recorde-se que hoje terminou o interrogatório a Fernando Saul, Oficial de Ligação aos Adeptos (OLA) do FC Porto, depois de já ter falado na sexta-feira e que Fernando Madureira, o principal arguido dadeverá ser interrogado ainda esta tarde.