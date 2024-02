«Vocês têm 45 minutos para entrar na história»: Futre e a mensagem de Artur Jorge na final da Taça dos Campeões Europeus

“Vocês têm 45 minutos para entrar na história.” E entramos! Nunca esquecerei essas palavras nem me esquecerei de você. Obrigado por tudo. Até sempre, Eterno Mister Os meus mais sinceros pêsames a toda a sua familia. Descanse em Paz. #ArturJorge https://t.co/lfXrzx4xKp — Paulo Futre (@PauloFutre) February 22, 2024









Paulo Futre utilizou as redes sociais para deixar uma mensagem de pesar pela morte de Artur Jorge, antigo selecionador nacional e treinador de FC Porto e Benfica,, vítima de doença prolongada. O antigo jogador dos dragões, que fazia parte do plantel que conquistou a Taça dos Campeões Europeus em 1986/87, recordou as palavras de Artur Jorge no balneário, quando azuis e brancos estavam em desvantagem no marcador frente ao Bayern Munique."‘Vocês têm 45 minutos para entrar na história’. E entrámos. Nunca me esqueceria essas palavras nem me esquecerei de vocês. Obrigado por tudo. Até sempre, eterno mister. Os meus mais sinceros pêsames e toda a sua família. Descanse em paz", escreveu o antigo internacional português.Recorde-se que o FC Porto acabaria por vencer os alemães, por 2-1, com uma reviravolta na segunda parte e Artur Jorge tornar-se-ia no primeiro treinador português a conquistar uma Taça dos Campeões Europeus.