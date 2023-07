Wendel Silva a caminho do Moreirense por empréstimo do FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Wendel Silva vai ser emprestado pelo FC Porto ao Moreirense até ao final da temporada, apurouO avançado dos azuis e brancos, que marcou dois golos nos dois primeiros jogos da pré-temporada da equipa A, diante da Académica e FC Porto B, não seguiu para o estágio de preparação da nova época em Almancil, Algarve.Na temporada passada, além dos oito golos e cinco assistências ao serviço do FC Porto B, o jogador de 22 anos chegou mesmo a estrear-se na equipa principal dos azuis e brancos diante do Mafra, num jogo a contar para a 1.ª jornada do Grupo A da Allianz Cup.