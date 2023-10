Wendell com regresso azarado

Após ter falhado o encontro da Taça de Portugal devido a uma inflamação no tendão de Aquiles do pé esquerdo, Wendell foi dado como apto para o duelo de ontem e surgiu mesmo no onze, mas o desfecho não foi o ideal. O lateral-esquerdo acabou por ser substituído ainda antes do intervalo, ao apresentar queixas na referida zona problemática, e será agora reavaliado pelo departamento médico.