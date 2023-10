Wendell: «Depois do que fizemos hoje temos todas as chances de passar»

Wendell elogiou a exibição dos seus companheiros, apesar da derrota do FC Porto na receção ao Barcelona (). "Acho que fizemos um grande jogo. Mais uma vez provámos que somos muito fortes. Jogámos por cima do Barcelona. Eles mais posse, mas nós mais intensidade e ocasiões de golo. Acho que vamos conseguir passar. Depois do que fizemos hoje temos todas as chances de passar. Temos de ter esta intensidade sempre. Sentimos a energia positiva dos adeptos e isso teve influência. Se continuarmos com este espírito acho que vamos longe na Liga dos Campeões e temos capacidade para discutir o jogo frente a qualquer equipa", começou por dizer o lateral-esquerdo portista.E continuou: "Conseguimos controlar as forças do Barcelona. Por mais qualidade individual que tenham sabemos que o coletivo também faz a diferença e controlámos as suas iniciativas."