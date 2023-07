Wendell: «Estou na melhor fase da minha carreira»

Wendell fez uma boa época no FC Porto, ao ponto de ter conquistado a titularidade a Zaidu. Em entrevista à revista Dragões, o lateral-esquerdo, de 29 anos, assumiu que está no melhor período da sua carreira."Melhor fase da minha carreira? Acho que sim, mas os momentos que passaram já ficaram para trás e agora estou a viver este momento com muita intensidade e humildade, porque sei que é uma fase muito boa. Para isso acontecer, trabalho muito todos os dias", referiu o brasileiro, não poupando nos agradecimentos."Agradeço a Deus por ter tido mais tempo em campo, ao míster e a toda a equipa técnica, que me permitiram jogar mais, ter mais confiança e ajudar a equipa, e aos meus companheiros, porque no dia a dia e em cada jogo todos os jogadores têm uma concorrência muito forte e ninguém deixa os colegas desanimar. Se joguei mais tempo do que na época anterior, também é fruto de toda a equipa", admitiu Wendell.O defesa que o FC Porto contratou ao Bayer Leverkusen conseguiu alguns dos melhores registos de carreira. Igualou o seu recorde de jogos numa época (44), algo que não acontecia desde 2015/16, marcou dois golos, o que já não acontecia desde 2018/19, e alcançou mesmo um máximo de assistências (cinco). Uma série de conquistas para agradecer, uma vez mais, a Sérgio Conceição."Foi mais o trabalho do míster. Ele dá-me muita confiança e levou-me a fazer coisas que nunca tinha feito nas épocas anteriores. Deu-me mais liberdade e fez-me perceber algumas coisa que eu não era capaz de entender que conseguia fazer. Agradeço-lhe por isso e também aos meus colegas que me deram condições para ter esses números", constatou o brasileiro, que teve de rumar ao FC Porto para erguer troféus, depois de nunca ter vencido nada pelo Grémio Porto Alegre e Bayer Leverkusen."Foi muito tempo a almejar essa alegria e felicidade de conquistar alguma coisa. Trabalhava para isso e sentia-me sempre frustrado no final das épocas por nunca conseguir ganhar nada. Em pouco tempo, fui campeão e conseguimos cinco títulos. Isso faz de mim uma pessoa mais feliz por poder ajudar o FC Porto a conquistar troféus", rematou o defesa, que tem como referências os seus compatriotas Roberto Carlos e Marcelo.