Wendell faz mira ao clássico na Luz: «O nosso objetivo é chegar lá e conseguir os três pontos»

Wendell foi decisivo no triunfo do FC Porto sobre o Gil Vicente com a assistência para o golo de Eustáquio e um passe bem medido na origem do golo de Iván Jaime. No final da partida, contudo, já estava com a mira alinhada para o clássico com o Benfica da próxima jornada do campeonato."Agora vamos concentrar e trabalhar bem durante a semana para fazermos um grande jogo na sexta-feira", afirmou o lateral-esquerdo ao Porto Canal, acrescentando: "O nosso objetivo é chegar lá [Estádio da Luz] e conseguir os três pontos."Sobre o jogo com os gilistas, Wendell vincou a importância da intervenção de Sérgio Conceição no fim da primeira parte. "Eles tiveram uma oportunidade e marcaram e aí perdemos um a confiança no jogo. Ao intervalo o míster conseguiu ajustar novamente, conseguimos marcar e alcançar um resultado positivo", afirmou. Segundo nos foi possível apurar, a intervenção de Sérgio Conceição serviu para corrigir questões de ocupação de espaço, no caso de Wendell em sintonia com Galeno.