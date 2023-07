Wendell na lista de reforços do Galatasaray

O Galatasaray está interessado na contratação de Wendell, lateral-esquerdo que tem contrato com o FC Porto até junho de 2025. A informação foi avançada pela imprensa turca esta terça-feira, assegurando que o jogador dos dragões, de 29 anos, é um dos nomes na lista dos campeões turcos para reforçar o lado esquerdo da defesa.De acordo com a mesma fonte, o Galatasaray já entrou em contacto com os representantes do jogador e com o FC Porto para saber as condições financeiras de uma eventual transferência.Recorde-se que Wendell foi contratado ao Bayer Leverkusen em 2021, a troco de cerca de 4 milhões de euros. Terminou a última época com 44 jogos realizados, onde marcou dois golos e fez cinco assistências.