Zaidu dispensado da seleção da Nigéria por motivos burocráticos

Zaidu foi dispensado da seleção da Nigéria e ficará a trabalhar no Olival durante a paragem dos campeonatos para as datas FIFA.Ao contrário do que tem sido difundido nas redes sociais, o lateral-esquerdo do FC Porto foi mesmo convocado por José Peseiro e tudo indica que manteria o estatuto de titular no fecho da qualificação para o CAN'2023, no próximo domingo, frente a São Tomé e Príncipe.Ao queapurou, a federação nigeriana foi informada pelos dragões sobre um problema burocrático com a documentação que permitiria a Zaidu, de 26 anos, realizar a referida viagem para fora do Espaço Schengen.Analisada a situação, o selecionador português das Super Águias, levando também em conta o facto de a Nigéria já estar apurada para o certame que se realiza na Costa do Marfim, optou pela dispensa do defesa dos azuis e brancos.