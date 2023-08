Zaidu é carta fora do baralho clínico

O nome de Zaidu não entrou no boletim clínico do regresso do FC Porto aos treinos, após dois dias de folga. Apesar do susto que provocou a Sérgio Conceição no derradeiro ensaio da pré-época, frente ao Sp. Braga, à porta fechada, na passada terça-feira, o internacional nigeriano está aí para as curvas e pronto a assumir as despesas no corredor esquerdo da defesa portista, no clássico frente ao Benfica, quarta-feira, no jogo em que se disputa a conquista da Supertaça.

À semelhança do que aconteceu noutros momentos da pré-época, Zaidu voltou a sentir dores num adutor e teve mesmo de ser substituído ao minuto 35 da vitória do FC Porto, por 1-0, sobre os arsenalistas. O problema físico, revelado ontem por Record, também não foi relatado pelos dragões nesse boletim clínico e, após dois dias de descanso, o defesa integrou normalmente os trabalhos e sossegou Sérgio Conceição.

Recorde-se que o treinador não vai poder contar com o outro lateral-esquerdo do plantel, o brasileiro Wendell, que foi expulso no derradeiro jogo da pretérita temporada, no qual o FC Porto conquistou a Taça de Portugal ao Sp. Braga, e vai agora cumprir o castigo correspondente. Também por isso, Zaidu ganha ainda maior protagonismo no seio da equipa portista para o primeiro jogo oficial de 2023/24.

Depois disso, o nigeriano lutará diretamente pelo posto com Wendell. Isto, claro, se o mercado não o levar para outras paragens, uma vez que Zaidu é um dos vários alvos portistas de diversos clubes estrangeiros.

Lesões só afastam Veron e Evanilson

Mesmo sem Zaidu, o boletim clínico do FC Porto abrange quatro nomes. Dois deles, no caso Diogo Costa e João Mário, foram dados como estando em trabalho condicionado, mas ambos já treinam integrados e poderão constituir opção para a Supertaça, se bem que o lateral ainda não tem o devido ritmo competitivo. De fora do clássico, por lesão, estarão apenas Veron e Evanilson.