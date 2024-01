Zaidu elogia Conceição e Pepe e deixa garantia: «Quero cumprir o meu contrato até 2027»

Longe do FC Porto, mas com o FC Porto sempre no coração. É assim que está Zaidu, atualmente ao serviço da Nigéria a disputar a CAN na Costa do Marfim, e onde falou sobre a atualidade dos dragões e sobre as relações que mais preza no balneário azul e branco. O lateral não escondeu o apreço que tem por Sérgio Conceição e por Pepe, sobretudo, aproveitando ainda para assegurar que se vê no FC Porto até ao final do atual contrato."Vejo nos jornais que vou sair, que o clube não deixa... O meu empresário não falou comigo, nem o clube falou comigo. Por isso penso em cumprir o contrato e quero cumprir o meu contrato até 2027. Gosto muito do FC Porto, adoro", referiu Zaidu, em declarações à Antena 1, acrescentando que mantém confiança total na conquista dos objetivos esta época: "Penso que vamos melhorar e conseguir o que está pela frente. Acredito mesmo, porque temos tudo para ganhar."Depois, seguiram-se os elogios para Sérgio Conceição e Pepe. "Sérgio Conceição é uma pessoa inesquecível na minha vida. Nunca vou esquecê-lo. Estando no FC Porto ou na Nigéria, penso sempre nele, fez tudo por mim. No futebol, penso nele como o meu pai", confidenciou o lateral, pouco importado se joga de início ou se fica no banco. Sobre Pepe, também não poupou nos elogios: "É uma boa pessoa, é família. Estou há quatro anos com ele quase diariamente, pergunta-me sempre como estou e a minha família. Nunca vi um capitão como ele. Adoro-o e quero continuar com ele."