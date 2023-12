Zaidu nos convocados de José Peseiro para a CAN

Zaidu, lateral-esquerdo do FC Porto, foi convocado pelo selecionador da Nigéria, José Peseiro, para a CAN, numa lista de 25 jogadores que inclui ainda dois defesas que jogam no Boavista, no caso o central Chidozie e o lateral-esquerdo Bruno Onyemaechi.Recorde-se que a seleção nigeriana integra o Grupo A, juntamente com a Costa do Marfim, Guiné-Bissau e Guiné Equatorial. A estreia está agendada para o dia 14 de janeiro, frente à Guiné Equatorial.