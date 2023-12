Zé Pedro e a estreia a marcar pelo FC Porto: «Espero continuar a concretizar sonhos»

Zé Pedro foi chamado por Sérgio Conceição à titularidade no FC Porto frente ao Casa Pia e respondeu com um golo. No final do jogo, que terminou com um triunfo portista por 3-1, o central sublinhou o "sonho" que está a viver nesta altura da carreira, para além da importância da conquista dos três pontos depois de um jogo "menos bom" que acabou por afastar a equipa da Allianz Cup.





"Triunfo muito importante, tínhamos de dar resposta a jogo menos bom da nossa parte que nos afastou de uma prova que queríamos conquistar. Conseguimos ampliar o marcador na 2.ª parte, infelizmente não fechámos a baliza a zero, mas importante são os 3 pontos e o facto de igualarmos o 1.º lugar", começou por dizer o defesa, antes de comentar o momento do golo: "Ainda é difícil descrever, muitas emoções. Pensei em muita coisa, passou muita coisa pela cabeça, agradecer toda a gente que me ajudou a chegar aqui, da equipa B à principal, todos têm um papel crucial. Eu sonhei, está a acontecer, espero continuar a concretizar sonhos, que tenho mais alguns para alcançar com estas cores."

Assistência de João Mendes

"Agradeci muito ao João, tenho muito carinho por ele, chegámos no mesmo ano, fizemos praticamente o mesmo percurso. Ele tem qualidade imensa, sabia que dá-lhe muito bem nestes cantos, só tive de entrar e encostar, mais de metade do golo foi dele."

Pontos na Liga após deslizes de Benfica e Sporting

"Entrámos com o espírito de todos os jogos, de conquistar os três pontos, conseguimos ganhar pontos a ambos os rivais, agora é trabalhar e tentar vencer a próxima jornada e conquistar o 1º lugar assim", terminou.