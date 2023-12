Zé Pedro e Bernardo Folha juntam-se a João Mendes nos convocados do FC Porto

O central Zé Pedro e o médio Bernardo Folha juntaram-se a João Mendes nos convocados de Sérgio Conceição para o jogo desta tarde, no Estoril, embora tudo aponte para que apenas o lateral-esquerdo surja nas opções iniciais de Sérgio Conceição, repetindo a titularidade de Famalicão.

Em relação ao encontro no Minho, para além da entrada do guarda-redes Cláudio Ramos para o lugar de Diogo Costa, também é possível que David Carmo entre de início na posição do capitão Pepe. No centro de terreno, sem Alan Varela, deverá jogar Grujic, havendo maiores dúvidas no ataque, onde Toni Martínez poderá surgir no lugar de Evanilson.