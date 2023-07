Zé Pedro: «O objetivo passa por chegar à equipa principal do FC Porto»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Zé Pedro foi o porta-voz da equipa B do FC Porto no arranque da pré-época. O central, de 26 anos, tem grandes expectativas para a temporada, sendo que a nível individual não esconde que gostaria de trabalhar às ordens de Sérgio Conceição no grupo principal.

"Vou tentar ser melhor ainda. O objetivo passa por chegar à equipa principal, já tinha sido delineado quando cá cheguei e vou trabalhar para isso. Espero conseguir, não depende só de mim, mas depende muito de mim", começou por referir o defesa, em declarações aos meios de comunicação do FC Porto.

A começar a terceira época na equipa B, Zé Pedro assume que tem um papel importante no grupo, não só na integração dos novos jogadores como na evolução dos mais jovens.

"Tento passar um pouco do que temos que fazer, integrar os jovens o mais rápido possível no processo da equipa B para recolhermos os frutos mais à frente. Desde a primeira jornada, queremos entrar a ganhar. Os objetivos passam por ganhar o maior número de jogos possível, porque somos o FC Porto e queremos ganhar sempre. Queremos fazê-lo da forma mais tranquila possível para ficarmos na posição mais alta da tabela que conseguirmos", vincou o central, não passando ao lado de uma das novidades deste arranque, ou seja, a passagem de Silvestre Varela para a equipa técnica.

"É um bocadinho complicado olhar para o Varela no papel de treinador, mas é uma pessoa que sem dúvida vai ajudar muito, porque tem uma personalidade muito amigável, vai dar conselhos a toda a gente para que todos saiam beneficiados", rematou o defesa.