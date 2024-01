Alex Pinto e o regresso ao Gil Vicente: «Tenho a certeza que vou voltar a ser feliz»

Poucas horas depois dos eslovacos do FC Dac ter anunciado a saída de Alex Pinto rumo a Barcelos, o Gil Vicente oficializou a contratação do lateral-direito, de 25 anos, confirmando as informações adiantadas por Record na edição desta terça-feira. O defesa assinou um contrato válido por época e meia.De volta ao clube que representou em 2019/20, na altura por empréstimo do Benfica, o lateral não escondeu a felicidade por regressar a uma casa que já conhece. "É muito bom e uma oportunidade boa. Gosto muito do clube e sempre fui acarinhado. Muitas das pessoas que estiveram na minha primeira passagem ainda aqui estão. Fui feliz aqui e regresso com a certeza que vou voltar a ser feliz. Vou defender o clube todos os dias a 100 por cento", disse Alex Pinto, ao meios dos gilistas.Além disso, o defesa teceu também rasgados elogios à evolução do Gil Vicente. "O clube tem crescido muito. É um clube que se está a cimentar na 1.ª divisão portuguesa e numa cidade como Barcelos só assim faz sentido. Quero ajudar o clube a cimentar-se na 1.ª Liga. O clube já teve aquela sensação boa de estar nas pré-eliminatórias europeias e é um projeto aliciante para qualquer jogador em Portugal. É um clube que não falha nada com os jogadores, com um estádio bom e boas condições de trabalho. Estou feliz e motivado por voltar. Sou mais um para ajudar", frisou.Alex Pinto junta-se a Zé Carlos e Thomas Luciano como opção para o lado direito da defesa da equipa orientada por Vítor Campelos.