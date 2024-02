Alex Pinto: «Se tivéssemos tido mais concentração nas bolas paradas, o desfecho podia ter sido outro»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alex Pinto fez este domingo a estreia pelo Gil Vicente na presente temporada, depois de se ter transferido dos eslovacos do FC DAC 1904. Em declarações no final do jogo contra o Benfica, à BTV, o defesa português salientou a boa imagem que os gilistas deixaram, sublinhando que a desconcentração nos lances de bola parada acabaram por ditar a derrota.





"Quisemos jogar o jogo pelo jogo, sofremos dois golos de bola parada. Tivemos bola, conseguimos ter posse. Não criámos muito e não rematámos, mas viemos jogar o jogo pelo jogo. O Benfica foi superior, mas o Gil provou que tem qualidade e que vai lutar ate ao fim pelos objetivos", começou por dizer o defesa do Gil Vicente, assumindo que a desconcentração levou a que o desfecho da partida fosse este: "Se tivéssemos tido mais concentração nas bolas paradas, o desfecho podia ter sido outro. Jogámos com coragem, tanto na primeira como na segunda parte. Faltou rematar mais à baliza, é trabalho.""Estou muito feliz por ter regressado ao Gil e a este sítio. Fui muito feliz nos dois anos que estive aqui no Benfica. A estreia estava destinada a ser aqui. Estou feliz por ter regressado à liga e ao nosso país", terminou.