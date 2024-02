Antigo preparador físico do Sporting elogia Félix Correia: «Sempre achei que podia fazer a diferença»

Depois de deixar bons indicadores no Marítimo, no regresso ao futebol português, Félix Correia tem-se evidenciando cada vez mais no Gil Vicente, onde já apontou 4 golos e fez 2 assistências esta época. O avançado de 23 anos, formado no Sporting, foi novamente importante no triunfo da sua equipa no Estoril, na última jornada, marcando um dos golos da vitória por 3-1.Daniel Guerreiro, que foi preparador físico do jogador nos sub-15 do Sporting, não fica surpreendido com este crescimento de Félix Correia. "Sinceramente, sempre pensei que ele poderia chegar à 1.ª Liga e fazer a diferença como tem vindo a fazer. Quando o conheci no Sporting, ele tinha 15 anos e lembro-me de na altura ele e o Tiago Gouveia, que está no Benfica, serem os jogadores que mais se destacavam da geração de 2001", recorda o técnico, descrevendo depois as suas principais qualidades: "Considero-o um jogador muito agressivo com e sem bola. Tem uma boa tomada de decisão e uma boa capacidade tanto para assistir, como para finalizar. Além de ser um jogador de poderio ofensivo, tem uma caraterística que todos os treinadores adoram: defensivamente é bastante comprometido, o que não é muito comum nos dias de hoje. Fisicamente tem uma força natural, ou seja, não sendo um jogador aparentemente robusto, consegue ser intenso nos duelos e levar a melhor no corpo a corpo. É um jogador rápido e ágil, por norma gosta de receber a bola no pé e sair em velocidade, mas também tem a capacidade de receber a bola no espaço".As qualidades de Félix Correia estendem-se, na sua ótica, a outros aspetos. "É um jogador com uma enorme entrega ao jogo e com um conhecimento deste bastante evoluído. Independentemente da posição onde jogue, fará a diferença. Como avançado, consegue sozinho criar várias situações de finalização, bem como procurar os melhores espaços para finalizar e, depois, sem bola consegue também ser aquele avançado pressionante que aniquila a defesa adversária sozinho", refere Daniel Guerreiro, que trabalhou com Jorge Simão na Arábia Saudita e Bélgica, além de Paços de Ferreira e Santa Clara.Segue-se domingo a receção ao FC Porto em Barcelos, mais uma oportunidade para Félix Correia mostrar-se. "Mesmo contra um adversário extremamente difícil, como é o FC Porto, ele pode fazer a diferença. É um jogador que quer sempre mais, destemido e, seja contra que equipa for, ele estará sempre à procura do golo. E de certeza que ainda vamos ver muitos golos dele", adianta.Na sua opinião, Félix Correia ainda vai a tempo de fazer uma boa carreira lá fora, ele que continua a pertencer à Juventus. "Com apenas 23 anos, penso que o melhor ainda está para vir. Acredito que a sua qualidade. A sua vontade de querer sempre mais e a sua paixão pelo futebol vão certamente levá-lo mais longe. No futuro pode ter lugar no plantel da Juventus", finaliza.