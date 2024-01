António Fiusa apoia Hugo Vieira na candidatura à presidência do Gil Vicente

View this post on Instagram A post shared by Hugo Vieira (@hugovieira10)

Hugo Vieira, candidato à presidência do Gil Vicente, tem o apoio de António Fiusa, antigo presidente do clube. Através do Instagram, o antigo jogador do emblema de Barcelos, que encabeça a Lista B, deixou uma mensagem de agradecimento ao ex-líder."Não há palavras para descrever o que sentimos ao perceber que o carinho e consideração de uma das maiores referências do clube, para muitos a maior referência de sempre. Todos sabemos o que representa António Fiusa para este clube e esta cidade. É a personificação de lealdade e compromisso. É a verdade definição de persistência. A forma como lutou, ano após ano, pela melhoria do nosso clube e, acima de tudo, a forma como lutou para repor a justiça é o maior exemplo de tudo o que um líder deve ser: verdadeiro, convicto e lutador. Este momento é tudo o que esta candidatura representa: futuro com história. Obrigado por tudo, António Fiusa", escreveu Hugo Vieira na rede social.As eleições estão agendadas para dia 1 de fevereiro.