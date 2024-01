Avelino Dias da Silva avança para eleições no Gil Vicente: «O meu sonho é construir a academia»

Avelino Dias da Silva foi o eleito pela direção do Gil Vicente para avançar para eleições no dia 1 de fevereiro, numa tentativa de garantir um trabalho de continuidade, após o anúncio da saída do irmão, Francisco Dias da Silva, do cargo.A candidatura foi apresentada esta segunda-feira, em Barcelos, num evento que contou com um anfiteatro cheio, no Theatro Gil Vicente. Orgulhoso por agarrar esta oportunidade, o vice-presidente dos galos lançou as bases para o projeto que vai liderar. "Tenho quatro pilares. Continuidade, porque nunca podemos esquecer os feitos do Gil Vicente. Queremos continuar o que foi bem feito e o trabalho será a nossa referência. Por outro lado, profissionalização. Os desafios diários do clube tornaram-se mais difíceis, mais complexos. O tempo de clubes geridos com papelinho no bolso acabou. Outro pilar será a sustentabilidade. Queremos preparar algo que resista ao teste do tempo. Por fim, energia. Dentes cerrados e foco na vitória", prometeu.Para além destas linhas que irão guiar o projeto, Avelino Dias da Silva falou também num sonho antigo: a academia. "O meu sonho será construir a academia Gil Vicente para a formação. Deixo repto à Câmara Municipal de Barcelos, para que possamos trabalhar em conjunto neste e noutros projetos. Se sair sem construir a academia, vou sentir que falhei", referiu.