Avelino Dias da Silva é o novo presidente do Gil Vicente

Avelino Dias da Silva, candidato da lista A e da continuidade relativamente à anterior direção, venceu as eleições à presidência do Gil Vicente, batendo o ex-avançado Hugo Vieira, da lista B.Os resultados finais foram revelados, com Avelino Dias da Silva a garantir 69% dos votos, ao passo que Hugo Vieira recolheu 31% das preferências dos associados. Avelino Dias da Silva vai ser empossado como presidente do Gil Vicente ainda na noite desta quinta-feira.